ÖSTERREICH bringt Sie zum Nova Rock!

Von 7. bis 10. Juni steigt das Nova Rock Festival. Bei uns gewinnen Sie jetzt die begehrten Festival-Pässe!

Slipknot, Prodigy, Bilderbuch und Die Ärzte als Headliner. Dazu Dutzende Top-Acts wie Disturbed, Incubus, Scooter oder SUM41. Dazu zum Finale das große-Falco-Tribute mit der Original-Band rund um Thomas Rabitsch und Gaststars wie Roman Gregory oder Georgij Makazaria.

Von 7. bis zum 10. Juni steigt das Nova-Rock-Festival. 225.000 Fans verwandeln Nickelsdorf zum Austro-Woodstock. Die Fans pilgern dafür aus ganz Europa an. Über 30 %der Besucher kommen aus Deutschland.

Hits. Das Festival verspricht unzählige Highlights: Slipknot starten ihre Europa-Tour zum neuen CD-Schocker The End So Far just in Österreich. The Prodigy feiern das heiß ersehnte Comeback nach dem Tod von Sänger Keith Flint und bei Tenacious D ist ja Hollywood-Star Jack Black dabei.

