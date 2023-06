ÖSTERREICH bringt Sie zur Pogo-Party

Am 23. Juni bringt Marco Pogo das neue Turbobier-Album ''Live im Volkstheater" . Bei uns gewinnen Sie die Tickets für die Release-Party.

Am 13. und 14. November 2021 fegte Punk-Politiker Marco Pogo mit seinen Turbobier durch das ehrwürdige Volkstheater. Ein von Helene Fischer inspririerter Flugstunt, Krone und illustre Stargäste wie Christopher Seiler, EAV-Mastermind Thomas Spitzer oder Paul Pizzera inklusive .Jetzt gibt‘s das „Zeitdokument“ als exklusives Vinyl-Set. Am Freitag liefert Popo die Fan-Box "Live Im Volkstheater". Übrigens vorbei an Amazon und nur im Eigenvertrieb: „Man darf den amerikanischen Großkonzernen so wenig bis gar nichts in den Rachen werfen.“

Gewinn. Gefeiert wird der neue Turbobier-Hit natürlich mit einer feuchtfröhlichen Release-Party! Mit ÖSTERREICH sind sie live dabei. Bei uns gewinnen sie jetzt 1x2 Tickets für die große Pogo-Party am 23. Juni in der Roten Bar des Wiener Volkstheater.

Film-Premiere. Dafür verspricht Marco Pogo auch eine cineastische Überraschung: „Man kann sich dort sogar das ganze Konzert noch einmal anschauen. Aber nur dort und nur einmal: Das ist ein selbstzerstörender Film quasi.“