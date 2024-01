Martin Ho feiert am Opernball in Kurz-Loge

Der Szene-Gastronom wird am Opernball im 1. Rang in der Loge des Ex-Kanzlers Platz nehmen.

Es ist nicht sein erster Opernball, doch dieses Jahr wird Szene-Gastronom Martin Ho in einer besonderen Loge Platz nehmen. Der Dots-Boss wird Gast in einer der beiden Logen von Sebastian Kurz Platz nehmen. oe24-Infos zufolge wird Ho im 1. Rang rechts in Loge 9 residieren.

Klaus Panholzer, Martin Ho, Florian Gschwandtner, Daniel Serafin © Tischler ×

Kurz selbst wird aber nicht am Ball vertreten sein. Er kaufte die beiden Logen für Geschäftspartner. Wer noch aller in seinen Logen feiern wird, behält Kurz (vorerst) noch für sich. Somit bleibt es bis zum Opernball am 8. Februar weiter spannend.