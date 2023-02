Am Donnerstag ist Jane Fonda der Stargast von Richard Lugner am Opernball, zuvor besuchte sie abr noch die Albertina.

Bevor Jane Fonda am Donnerstag zu Gast bei Richard Lugner am Opernball sein wird, machte die Schauspiel-Ikone einen Abstecher in die Albertina. Richard Lugner war nicht dabei, er wurde ausgeladen. Auch Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder war vor Ort und begrüßte Fonda vor dem Museum.

