Outing zum Karriere-Ende

Das 34. Album des Rock'n'Rollers soll auch sein letztes sein. Zum Abschied plaudert er auch über sein Liebesleben.

Unglaublich 34. Alben veröffentlichte der heimische Rock'n'Roll-Star Andy Lee Lang im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere. Und auch wenn Lang erst ""zarte" 58 Jahre alt ist, denkt er ans Aufhören. Mit "The Voice" liefert er sein Meisterstück ab und beschließt damit seine große Karriere, die ihn zu Shows rund um den Globus führte.

© Andreas Tischler Lang mit Vera Russwurm, Mauro Maloberti & Zoryana Kushpler ×

Und so charistmatisch Andy auf der Bühne ist, so zurückhaltend ist er, wenn es um sein Privatleben geht. Im Talk mit Adi Weiss von "Style Up Your Life" plauderte er jetzt erstmals auch darüber, wie sein Traummann aussehen muss. Ein Novum, denn bisher hatte sich Lang nicht offiziell als homosexuell geoutet.

Andy Lee Lang über seinen Traummann

Auf die Frage nach seinem Traummann meint er nur, dass es diesen gar nicht geben würde. "Es funkt, oder es funkt nicht", meint Andy dazu trocken. Wenn es darum geht ob es für einen homosexuellen Mann schwieriger sein würde, einen Partner zu finden, winkt der smarte Sänger ab. ""Es ist alles schwer, es ist eine heterosexuelle Beziehung schwer, es ist eine bisexuelle Beziehung schwer und es ist eine homosexuelle Beziehung schwer", so Lang und gesteht, dass es für ihn vor allem deswegen so schwer sei, da er nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen.

Wenn sich der Workaholic Andy Lee Lang jetzt aus der Show-Branche zurückzieht, hätte er ja in Zukunft auch mehr Zeit für einen Partner. Vielleicht "funkt" es ja doch noch bei ihm. Zeit dafür bleibt ihm sicher noch genug.