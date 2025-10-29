Prominentes Gansl-Fest im Schönbrunner Stöckl – Genuss für den guten Zweck

Bei der Charity-Veranstaltung im Schönbrunner Stöckl zugunsten von Make-A-Wish war die Stimmung am Kochen.

Im traditionsreichen Schönbrunner Stöckl wurde am Dienstag das Martini-Ganslfest gefeiert – mit viel Prominenz, kulinarischen Highlights und einem starken Zeichen für den guten Zweck.

Mehr lesen:

Die Gastgeber Tamara Trojani und Konstantin Schenk luden heuer erstmals prominente Gäste nicht nur zum Feiern, sondern auch in die Küche: Dorretta Carter, Simone Lugner, Herby Stanonik, Anca & Lucca, SchokoMichi, Uschi Fellner-Pöttler und Fadi Merza halfen Küchenchef Rudi beim Zubereiten des legendären „Schönbrunner Gansls“.

Anca & Lucca Lucian, Herby Stanonik, Simone Lugner, Tamara Trojani, Konstantin Schenk, Fadi Merza, Birgit Fux, Michael Reimer © Jürgen Hammerschmid

Gute Sache

Der Erlös aus der traditionellen Stöckl-Tombola kam der Make-A-Wish Foundation zugute. Deren Geschäftsführerin Birgit Fux zeigte sich dankbar: „Die Unterstützung durch die Künstlerwirts’leut, die prominenten Helferinnen und Helfer sowie die Gäste macht es möglich, Kinderwünsche zu erfüllen und unvergessliche Momente zu schaffen.“

Fadi Merza und Doretta Carter. © Jürgen Hammerschmid

Gans musikalisch

Zwischen den Gängen sorgten Trojani und Schenk mit ihrem Programm „Gans musikalisch“ für beste Stimmung. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unser Schönbrunner Stöckl in den Dienst dieser guten Sache zu stellen“, so Tamara Trojani.

Herby Stanonik und Simone Lugner © Jürgen Hammerschmid

Unter den Gästen genossen zahlreiche bekannte Gesichter das Gansl mit Kultstatus – darunter Peter Dobcak, Andreas Ferner, Martina und Werner Fasslabend sowie Alexander Rüdiger mit Ehefrau Romana. Ein Abend voller Genuss, Musik und Herz – ganz im Sinne des guten Zwecks.