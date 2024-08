RAF Camora: DAS ist seine neue Freundin!

Der Rapper lernte die Immobilienmaklerin angeblich bereits im Oktober 2023 auf Ibiza kennen

Das Musikvideo zu "Out of the Dark" drehte RAF Camora teilweise in Linz und zeigt darin auch gleich seine neue Freundin, wie ein Insider gegenüber "oe24" verrät. Die fesche Blondine, die sich im Clip zum neuen Hit im Bikini am Pool rekelt, heißt Nadine Krenner. Die Oberösterreicherin soll den Rapper seit Oktober 2023 daten. Die Immobilienmaklerin und der Musiker sollen sich auf Ibiza kennengelernt haben.

RAF Camora und Nadine © zVg ×

Urlaub auf Jacht

Anfang Juli sollen die beiden fünf Tage auf einer Jacht in Ibiza gemeinsam geurlaubt haben. Dort entstand auch Titelbild dieses Artikels. "Er hat sie auch mehrmals auf TikTok gepostet", berichtet der Insider weiter. Mehrere Screenshots zeigen die beiden romantisch beim Sonnenuntergang und beim Feiern.

Nadine ist im Video zu "Out of the Dark" zu sehen © YouTube ×

Vorwürfe gegen RAFs neue Freundin

Äußerst beliebt scheint Nadine bei RAF Camoras Freunden nicht zu sein: "Sie nutzt ihn nur aus", heißt es. Bisher hat der Rapper stets über sein Privatleben geschwiegen. Das wird wohl in Zukunft nicht anders sein.