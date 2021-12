Rafreider: ›Ich bin tief ergriffen‹

Auf ÖSTERREICH-Anfrage ist der Moderator von der Anteilnahme beeindruckt.

Schock. Es ist keine leichte Zeit für den ZiB-Anchorman, der kürzlich einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste und ­lallend in der ZiB am Dienstag für Aufregung sorgte. Der ORF entband ihn von „allen Aufgaben“. In den Sozialen Netzwerken zeigen sich viele solidarisch mit dem Moderator. Gegenüber ÖSTERREICH meint Rafreider dazu: „Ich bin tief ergriffen, bitte aber um Verständnis, jetzt keine Kommentare abgeben zu müssen.“

Verwirrung. Den teilweise kolportierten Todesfall in der Familie des Moderators wollte Rafreider nicht bestätigen. Aus seinem Umfeld war zu erfahren, dass sein Vater im Spital liegt, dem es „sehr schlecht“ geht.