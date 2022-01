Rafreider: ORF-Auszeit auf den Kanaren

Nach seinem Patzer im ORF, hat Rafreider sechs Monate frei

Mitte Dezember stand Roman Rafreider schwer beeinträchtigt live vor der ORF-Kamera. Nach dem Malheur in der "ZiB" entschuldigte sich der Moderator und gab private Gründe als Ursache an. Gemeinsam mit dem Sender einigte sich Rafreider darauf, eine sechsmonatige unbezahlte Bildschirm-Pause zu nehmen. Auf seinen Social-Media-Kanälen hält er seine Anhänger auf dem Laufenden.

Auf den Pfaden der Natur

In seinem neuesten Posting auf Instagram verrät Rafreider, wo genau er sich entspannt. "Teneriffa...so viele Gegensätze und doch so viel Vielfalt", schreibt er. In einer Slideshow sieht man den Moderator auf dem Teide am Meer und in der Stadt. Begleitet wird er offenbar von einem Freund. Im Süden der kanarischen Insel ist es das ganze Jahr über angenehm warm. Im Norden und im Gebirge kann es jedoch gar schneien. Die Temperaturunterschiede erkennt man an Rafreiders Kleidung.