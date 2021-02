Richard Lugner: 'So starb mein Freund Gerhard Bocek'

Marchfelderhof-Chef leblos aufgefunden. Lugner hatte noch letzte Woche mit ihm telefoniert.

Die Society ist zutiefst geschockt über den plötzlichen Tod von Promi-Wirt Gerhard Bocek. Der Marchfelderhof-Chef war am Dienstag in der Früh leblos aufgefunden worden. "Am Vorabend ist er noch fröhlich mit seinen Mitarbeitern zusammengesessen. In der Früh kam er nicht ins Lokal hinunter und hat nicht auf Anrufe reagiert, also ging man nachschauen", erzählt Stammgast Richard Lugner.

Mörtel selbst habe noch letzte Woche mit Bocek telefoniert: "Wir wollen ja die Lugneroff-Vodka-Taufe im Marchfelderhof austragen."