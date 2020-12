Richard Lugner: ''Streichelzoo'' im Weihnachtsfieber

Richard Lugner fällte eine 20 Meter hohe Tanne für sein Shoppingcenter.

Standesgemäß mit Stretchlimo ging es am Montag für Richard Lugner und seine Damen nach Stuhleck am Semmering.Aber nicht etwa zum Skifahren, sondern um einen Weihnachtsbaum für Mörtels Lugner City zu fällen. Seine Wahl fiel dabei auf eine 20 Meter hohe Tanne, die seinen Shopping-Tempel zieren soll.Im Anschluss an das Baum-Fällen rief Mörtel seinen „Streichelzoo“ zur Christbaum-Schmück-Challenge auf. Wie diese ausging und welches "Tierchen" als Gewinnerin ausstieg, lesen Sie mit oe24plus! Jetzt gleich anmelden!