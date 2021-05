Baumeister Richard Lugner bleibt die Luft weg! Und dass alles nur wegen 'Wildsau' Lydia Kelovitz.

Unternehmer Richard Lugner muss sich von den heftigen Strapazen der letzten Zeit nun erholen. Der Baumeister hat zu seiner alljährlichen Fastenkur im Vivamayr-Ressort begeben. Wie die erste Auswertung seiner Untersuchungen zeigen, war es schon dringend nötig!

© all ×

Lugner: Wegen DSDS-Starlet in ärztlicher Behandlung

Denn Lugners Werte sind nicht gerade gut! ­„Alles, was im roten Bereich liegt, ist schlecht“, sagt er im ÖSTERREICH-Talk. Die Sauerstoffzufuhr bereitet dabei die meisten Sorgen. „Ich muss jetzt jeden Tag eine halbe Stunde entspannt Rad fahren. Dann sollte sich der Wert verbessern“, sagt er.

© all ×

"Wildsau" raubte ihm die Luft

Was, oder besser gesagt, wer ihm die Luft zum Atmen genommen hat? Der neue Zugang zu seinem Streichelzoo! Reality-TV und DSDS-Sternchen Lydia Kelovitz, von Lugner auch Wildsau genannt. "Wegen ihr bekomme ich keine Luft", so der Baumeister. Lydia hat nämlich in der deutschen Presse getönt, dass sie Lugner date...

Lydia mag es stürmisch, sagt sie