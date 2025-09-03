Salzburger Unternehmer & Golfprofi - DAS ist Naschenwengs neue Liebe

Gegenüber oe24 bestätigten mehrere Quellen, dass es sich bei dem blonden Unbekannten, mit dem Melissa erst kürzlich turtelnd gesehen wurde, um Golfprofi und Unternehmer Bernard Neumayer handelt. Die beiden sollen schon eine Weile daten.

Es sieht nach einem echten Neustart für Schlagerstar Melissa Naschenweng (34) aus. Nach der Trennung von Toni Gabalier wurde die Musikerin zuletzt mit einem blonden Mann gesichtet – nun erfuhr oe24, wer der Unbekannte ist: Er heißt Bernard Neumayer, stammt aus Salzburg und ist Profigolfer. Auf seiner Instagram-Seite gibt er zudem an, im Familienbetrieb Almdorfbau, einem Projektentwickler und Bauträger, tätig zu sein. Laut Insidern sollen die beiden bereits seit knapp einem Jahr treffen.

Kuss am Parkplatz

Ein Insider berichtete gegenüber oe24 von einer romantischen Szene, die sich vor ein paar Wochen zugetragen haben: „Das war in Osttirol. Der junge Herr hat sie auf dem Parkplatz geküsst.“ Melissa habe sich danach allerdings verstohlen zurückgezogen und wollte den Moment nicht öffentlich machen. In ihrer Instagram-Story tauchte lediglich eine Kutschenfahrt auf – jedoch ohne Bernard an ihrer Seite.

Melissa Naschnenweng und der blonde Unbekannte. © oe24

Trennung von Toni Gabalier

Für Naschenweng beginnt damit offenbar ein neues Kapitel, nachdem ihre Liebe zu Toni Gabalier, dem jüngeren Bruder von Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier (40), zerbrochen ist. Die beiden führten jahrelang eine On-off-Beziehung, ehe sie 2023 offiziell zueinanderfanden.

Neue Liebe, neues Glück?

Nun sorgt Bernard für frischen Wind im Leben der Sängerin. Ob es sich tatsächlich um ihre große neue Liebe handelt, bleibt zwar abzuwarten – doch die Indizien sprechen dafür, dass Melissa Naschenweng wieder in Flirtlaune ist.