Sarkissova: 'Meine Tanzkarriere ist beendet'

Kurz vor ihrer "Dancing Stars"-Teilnahme beendete Karina Sarkissova die Ballett-Karriere

Karina Sarkissova nimmt als einer von zehn Promis an der diesjährigen "Dancing Stars"-Staffel teil. Zuvor saß sie als Jurorin in der Show und verteilte Punkte. Im Gespräch mit oe24 erklärt sie, wie es zu dem Seitenwechsel kam und welche Schicksalsschläge sie in den letzten Jahren einstecken musste.

Interview mit Karina Sarkissova:

oe24:Sie nehmen heuer als Kandidatin an Dancing Stars teil. Wie kam es denn eigentlich dazu?

Karina Sarkissova: Ich glaube, dass sie die Show einfach ein bisschen aufpeppen wollen und nachdem ich mich letztes Mal auf die Tanzfläche gewagt habe, hat der ORF vielleicht festgestellt, dass ich auch als Kandidatin geeignet wäre. Kann aber auch sein, dass der ORF einfach genug hat von mir als Jurorin.

oe24: Ist es nicht ein wenig unfair, wenn Sie als Profi gegen die anderen antreten?

Sarkissova: Mein Tanzen hilft da gar nichts. Ich habe schließlich als Jurorin auch nicht die Schritte bewerten können. Ich alles von vorne lernen. Beim Standardtanz bin ich eben eine absolute Laie. Ich hoffe, dass ich konstruktive Kritik bekommen werde, an der ich auch wachsen kann. Ich habe übrigens meine Ballett-Karriere beendet. Ich bin nicht mehr aktiv

oe24: Weshalb haben Sie die Karriere beendet?

Sarkissova: Ich hatte gerade erst für sechs Wochen ein Gips-Bein. Die Verletzungsgefahr ist mir mittlerweile zu hoch geworden. Ich wollte nicht mehr unter Schmerzmitteln arbeiten und endlich mehr für meine Kinder da sein. Ich bin jetzt nur Mama gewesen in der letzten Zeit. Das ist sowieso der schwierigste Job, den es gibt. Ich bin einfach draufgekommen, dass meine Kinder wichtiger sind, als die Karriere und als Social Media, wo man eh nur retuschierte Bilder postet.

oe24: Haben Sie jemanden, der Sie bei der Kindererziehung unterstützt? Gibt es einen Mann an Ihrer Seite?

Sarkissova: Ich bin eigentlich alleinerziehende Mutter. Also, es gibt nicht wirklich jemanden...

oe24: Das klang jetzt nicht so ganz überzeugend...

Sarkissova: Nein, es gibt niemanden.

oe24: Wie geht es nach "Dancing Stars" weiter?

Sarkissova: Ich möchte gerne mehr als Schauspielerin und auf der Bühne arbeiten. Vielleicht werde ich aber auch Immobilienmaklerin, wer weiß?

oe24: Und der Umzug nach Wien? Wann ist der geplant?

Sarkissova: Das hat bisher noch nicht geklappt, ist aber natürlich immer noch mein Wunsch. Wir gehen das frühestmöglich an.