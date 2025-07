Simone Lugner auf Jobsuche: DAS ist ihr Bewerbungsschreiben

Die Witwe des legendären Baumeisters hat ganz klare Vorstellungen von ihrem neuen Job. Büro und fixe Arbeitszeiten kommen für sie nicht infrage: "Das wäre mir zu langweilig"

Knapp ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemanns Richard „Mörtel“ Lugner (†91) steht Simone Lugner vor einem Wendepunkt – beruflich wie persönlich. Oe24 liegt Simones Bewerbungsschreiben vor. Außerdem spricht sie offen über ihre aktuelle Jobsuche, Zweifel an der Selbstständigkeit und darüber, was ein sinnvoller Job für sie heute bedeutet.

Mehr lesen:

Nach Jahren an der Seite des umtriebigen Baumeisters, einer TV-Karriere mit Auftritten bei Dancing Stars und einem kurzen Engagement in der Lugner City, will Simone jetzt wieder anpacken – ganz bodenständig. „Bewerbungen sind einige draußen. Die Sterne scheinen dafür aber auch nicht recht gut zu stehen aktuell“, sagt sie ehrlich. Unterstützung holte sie sich dabei sogar von Österreichs Star-Astrologin Gerda Rogers. „Ich glaube sehr an Schicksal und die Macht des Unsichtbaren“, erklärt sie – und lässt durchblicken, dass auch eine Selbstständigkeit für sie infrage kommt. Ganz entschieden ist aber noch nichts: „Das ist alles recht komplex für mich.“





Zwischen Glamour und Realität

Bevor sie mit Richard Lugner in die heimische Society-Welt eintauchte, war Simone viele Jahre im Handel tätig – zuletzt als stellvertretende Filialleiterin bei Hornbach. Jetzt, nach Glanz und Tanzparkett, zieht es sie zurück in ein Arbeitsleben mit Struktur, Herausforderung und Sinn. „Ich kann und will nicht untätig sein“, betont sie.

Ein klassischer Bürojob kommt für Simone jedoch nicht infrage. In ihrer Bewerbung, die über ihren engen Freund Heribert Kasper an mehrere Unternehmen verschickt wurde, formuliert sie klar: „Ich möchte allerdings nicht fixe Zeiten irgendwo beim Empfang oder so stehen. Das wäre mir zu langweilig. Ich brauche ein agiles Umfeld, Action und Power.“

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Klaus Titzer

Simones Vorstellungen in 32 Zeilen

"Sie werden sicherlich wissen, ich bin die letzte Ehefrau von unsrem geschätzten Richard Lugner. Was Sie vermutlich nicht wissen, er hat meinen Fleiß, meine Pünktlichkeit, meine Bescheidenheit und meine Ehrlichkeit sehr geschätzt", beginnt sie die 32 Zeilen ihres Schreibens. In ihrem durchaus selbstbewussten Bewerbungsschreiben beschreibt sich Simone als lernfreudig, wissbegierig – und risikofreudig. Ihre früheren Vorgesetzten hätten sie gerne zu Kontrollbesuchen mitgenommen, weil sie genau hinsieht und Verantwortung übernimmt.

Dass sie nicht in jeden Job passt, ist ihr bewusst: „Leider sind einige Berufsfelder für mich nicht mehr möglich, und andere wiederum liegen mir einfach nicht.“ Dafür wünscht sie sich eine Aufgabe, in der sie wachsen und sich entfalten kann – idealerweise mit einem gewissen Maß an Flexibilität, um gelegentliche Society-Termine weiterhin wahrnehmen zu können. Am liebsten sei ihr ein Teilzeitjob.

Zwischen Suche und Selbstzweifeln

Die Idee, sich selbstständig zu machen, ist zwar reizvoll – aber von vielen Unsicherheiten begleitet. Vor allem die Pandemie habe ihr den Mut genommen, sagt sie. Damals hatte sie sogar darüber nachgedacht, ein Fitnessstudio zu eröffnen. „Covid hat uns dann gezeigt, was die Menschen eher nicht brauchen. Leider. Viele haben ihren Traum zusperren müssen“, erinnert sie sich. Auch kreative Geschäftsideen, wie etwa ein wartungsfreier Rasen, der nur bis zu einer gewissen Höhe wächst, seien mit einem Lächeln gedacht – aber wirtschaftlich wenig tragfähig.

Finanziell wäre ein stabiles Einkommen für sie derzeit eine große Erleichterung. Zwar verdient sie mit gelegentlichen TV-Auftritten und ihrer ATV-Show etwas dazu, doch viele laufende Kosten sowie der ungeklärte Erbstreit rund um das Vermögen des verstorbenen Baumeisters lasten weiterhin auf ihr.

Simone Lugner im Jahr 2021 mit dem verstorbenen Baumeister Richard Lugner © Getty Images

„Ich will arbeiten – nicht aus Langeweile, sondern aus Überzeugung“

Ob im Angestelltenverhältnis oder auf eigenen Beinen – Simone Lugner zeigt sich entschlossen, nicht nur weiterzumachen, sondern sich neu zu definieren. Die Society-Welt tritt dabei klar in den Hintergrund. „Es soll etwas Sinnvolles sein“, betont sie.