Simone Lugner zeigt geheime Bilder: So süß war Richard als Opa!

Auf Instagram teilt die Witwe des Baumeisters Schnappschüsse von Richard Lugners letzter Fernreise.

Am 8. April 2024 weilte Richard Lugner (†91) noch mit seiner damals Verlobten Simone in Las Vegas - etwas mehr als vier Monate später schloss der Society-Liebling seine Augen für immer. Seine Witwe wird nicht nur in der Villa jeden Tag an ihn erinnert, jetzt ließ auch ihr Telefon sie in Erinnerungen schwelgen: "Mein iPhone hat mir heute diese schöne Erinnerung erstellt. Wahnsinn, wie viel wir an einem Tag gesehen haben. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Danke, dass ich das noch erleben durfte", schreibt Simone zu einem Instagram-Posting.

Herziger Schnappschuss

In dem kurzen Clip aus Las Vegas bekommt man auch kurz ein seltenes Bild zu sehen. Darauf abgebildet: Der Baumeister und eines seiner Enkelkinder. Denn damals besuchte er gemeinsam mit Simone seine Tochter Nadin Jeannine Cutter. Der herzige Schnappschuss zeigt, wie liebevoll der Unternehmer mit seiner Familie umging. Ein Detail sorgt außerdem für Schmunzeln: "Mörtels" Hemd spannt und ein Knopf steht offen.





Familien-Tanz bei "Dancing Stars"

Simone wird am Freitag wieder bei "Dancing Stars" über das Parkett wirbeln. Diesmal mit ihrer Schwester Sonja. Beim "Family & Friends"-Special wird sie bestimmt viel an ihren verstorbenen Gatten denken. Richard wäre sicherlich gerne mit ihr durch den Ballroom geschwebt.