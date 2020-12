Star-Appell: "Wir lassen uns testen"

Über 100.000 hatten sich in den ersten 32 Stunden bereits zum Test angemeldet.

Ab heute kann man sich in drei Teststraßen in Wien sowie in Tirol und Vorarlberg gratis testen lassen. Die Massentest-­Aktion des Bundes läuft voll an.Prominente ­rufen jetzt ebenso wie die neun Landeshauptleute dazu auf, sich testen zu lassen.