Strache-Scheidung: Will ER Unterhalt?

Vorerst – noch – keine einvernehmliche Einigung bei der Strache-Scheidung. Die erste Verhandlung findet bereits in sechs Wochen statt.

Die Strache-Scheidung wird zum Poker. Die Anwältin von Philippa Strache, Kristina Venturini, fordert von HC Strache eine Erklärung, dass er „das alleinige Verschulden“ an der Zerrüttung der Ehe auf sich nimmt und seine „schweren Eheverfehlungen“ zugesteht. Das würde bedeuten: Das Sorgerecht für den kleinen Sohn ginge an Philippa und sie hätte auch Anspruch auf Unterhalt.

Strache meint, das Mandat sei von ihm

Doch HC Strache will laut gut informierten Freunden, die mit ihm offenbar am Wochenende gesprochen haben, die alleinige Schuld an der Zerrüttung der Ehe nicht akzeptieren.

Im Gegenteil: Strache will, dass seine Frau die Schuld an der zerrütteten Ehe übernimmt. Ein Freund: „Sie lässt sich ja scheiden!“

Hintergrund. Strache will, dass ihm seine Ex-Gattin in Zukunft Unterhalt zahlt, und zwar die Hälfte von ihrem Abgeordnetengehalt. Ein Freund und Insider: „Das Mandat hat er im Abtausch für sein EU-Mandat bekommen und nur an sie weitergegeben.“

»Er sollte einen Prozess besser nicht riskieren«

Die Chancen für Strache, mit diesem Wunsch durchzukommen, stehen aber schlecht. Denn Philippa hat – das wissen Freunde des Paares mittlerweile – „handfeste Beweise für schwerste Eheverfehlungen“ ihres Noch-Gatten. Ein Insider: „Da geht’s wirklich um unglaubliche Dinge. Wenn das öffentlich wird, wäre das für HC ganz schlecht.“

Und: „Er wäre gut beraten, das Friedensangebot einer einvernehmlichen Scheidung anzunehmen und keinen Prozess zu riskieren.“

In ersten Interviews betonte Strache deshalb immer wieder, er wolle „eine friedliche Scheidung ohne Schlammschlacht und im Einvernehmen“. Und: Philippa sei sein „Herzensmensch“.

Der „Herzensmensch“ plant jedenfalls, schon in den nächsten Tagen aus dem gemeinsamen Haushalt auszuziehen.