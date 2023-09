Swarovski-Ex Werner: Er ist schon wieder neu verliebt & zwar in SIE

Die Ehe zwischen Unternehmerin Victoria Swarovski und Werner Mürz ist passee.

Nach der Blitz-Trennung nun die Blitz-Scheidung. Victoria Swarovski und Werner Mürz waren sechs Jahre verheiratet, Anfang 2023 soll dann alles aus gewesen sein. Die beiden trennten sich im Guten, wie es von mehreren Seiten hieß.

Waren sich einig

Darum soll es auch mit der Scheidung rasch geklappt haben. Wie die Bild berichtet, kam es vor kurzem beim Familiengericht in München zum Scheidungstermin. Weil sich beide Parteien einig waren, ging dieser ohne Vorfälle von statten. Ihr Management erklärte, sie haben sich "in freundschaftlichem Einvernehmen" separiert. Nun können Vici und Werner in ein neues Leben starten.

Vici und Mark

Vici und Ex Werner Mürz

Sie hat bereits seit längerem einen neuen Mann an ihrer Seite, zeigt sich auf Sport-Events und Veranstaltungen mit ihm: "Red Bull"-Erbe Mark Mateschitz. Sehr glücklich sollen die beiden sein, heißt es aus ihrem Umfeld.

Vici und Mark bei einer Veranstaltung

Werner vergeben

Doch was ist mit ihrem Ex, Werner Mürz? Auch er habe eine neue Liebe! Wie aus seinem Umfeld berichtet wird, sei er sehr glücklich mit dieser neuen Liebe. Lustiges Detail am Rande: Er hat wieder eine Viktoria an seiner Seite!