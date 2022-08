× Swarovski hängt vor 29er-Party am Tropf

Die Moderatorin gibt Ein­blicke in ihre Partynacht im D Maris Bay Resort.

Feierlaune. „Ich bin noch immer in meinen 20ern“, schreibt Moderatorin Victoria Swarovski und zeigt, wie luxuriös sie ihren 29. Geburtstag gefeiert hat. Doch bevor der Partymarathon an der türkischen Riviera starten konnte, gönnte sich die Kristall­erbin einen Vitamincocktail. Auf ihrer Jacht ließ sie sich an den Tropf hängen, um fit für die Nacht zu sein.

© Instagram ×

Booster: Swarovski am Vitamin-Tropf.

Dann ging es im D Maris Bay Resort so richtig zur Sache. Es wurde auf den Tischen getanzt, Victoria zerschmetterte Teller, und eine gigantische Torte mit Sprühkerzen wurde serviert.

© Instagram ×

Victoria Swarovski ließ es sich auf der Jacht gutgehen.

© Instagram

Auf Vicis Party wurden Teller zerschmettert ...

© Instagram

... und Torte serviert.

Familie. Mit dabei waren auch Swarovskis Schwestern und Mama Alexandra. Sogar Stiefvater Michael Heinritzi ist gut gelaunt im Hintergrund zu sehen. Am Tag danach genoss die Familie einen Brunch auf ­einer Luxusjacht. Auch davon postete der hübsche TV-Star Fotos. Die Fans freuten sich über so viele Eindrücke und gratulierten ebenfalls: „Lass es dir gutgehen“, schrieb ein User. Das muss man Vici wohl nicht zweimal sagen.