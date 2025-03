Swarovski-Freund kaufte Kitzbühel-Liebesnest um 6,1 Millionen-Euro

Der Milliardenerbe hat in der Gamsstadt zugeschlagen und ein wahres "Schnäppchen" ergattert.

Wie oe24 bereits während des Hahnenkammrennens berichtete, haben sich Paulina Swarovski und ihr Langzeitfreund Philipp Anderson verlobt. Der Unternehmer ist gar nicht so ein Unbekannter, wie es schien. Denn wie "Bild" berichtete, heißt er Philipp Reimann-Andersen und ist Erbe eines der größten Firmenimperien Europas. Die Unternehmer-Familie wurde mit der Chemiedynastie J.A. Benckiser reich. Sie kontrollieren angeblich internationale Konzerne, wie auch Jacobs, Senseo und Coty. Mit Letzterem plant Swarovski künftig eine Zusammenarbeit.

6,1 Millionen für 3.291 Quadratmeter Grund

Jetzt hat der Milliardenerbe in Kitzbühel ein Grundstück mit 3.291 Quadratmetern Grundfläche und einem darauf befindlichen Wohnhaus gekauft. Es handelt sich dabei um einen Ferienwohnsitz im Sinne der Bestimmungen des Tiroler Raumordnungsgesetzes. 6,1 Millionen Euro hat der Unternehmer dafür abgelegt. Für Kitzbühel eigentlich ein guter Deal. Wie oe24 jedoch von Kitz-Insidern erfuhr, krachten die Preise für Liegenschaften im vergangenen Jahr in den Keller. Also genau der richtige Zeitpunkt, um zu kaufen.

Familienbezug

Paulinas Familie besitzt in Kitzbühel viele Immobilien. Gut möglich, dass Philipp ihr die Nähe zu ihren Verwandten bieten möchte. Kitzbühel ist der Kraftort der Swarovskis, hier verbringen Victoria, Mama Alexandra und Paulina viel Zeit.