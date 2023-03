Swarovski & Mateschitz: In Kitzbühel soll es gefunkt haben

Victoria Swarovski: Red Bull-Erbe Mark Mateschitz soll ihr Neuer sein.

Die Let's Dance Moderatorin und Mark Mateschitz sollen das neue Traumpaar sein -schreibt die "Bild". Salzburg. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Moderatorin Victoria Swarovski, 29, von ihrem Ehemann Werner Münz,46, getrennt hat. Sechs Jahre waren die beiden verheiratet: "In freundschaftlichen Einvernehmen", sei die Trennung erfolgt, hieß es.

© Getty ×

Grund für Ehe-Aus

Victoria Swarovski mit Ehemann Werner Münz

Jetzt erfuhr "Bild" den wahren Hintergrund für die plötzliche Trennung: Der neue Mann an ihrer Seite soll Mark Mateschitz,30, sein, der einzige Sohn von im Oktober an Krebs verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz,78.

© APA ×

Mark Mateschitz mit dem verstorbenen Red Bull-Gründer Didi Mateschitz

Mark ist der Alleinwerbe und damit reichster Österreicher. Das geschätzte Vermögen beträgt laut Forbes 26 Milliarden Euro. Mark Mateschitz hat in Rekordzeit BWL studiert, gilt als extrem bodenständig, ist ausnehmend freundlich und wie sein Vater extrem zurückhaltend und medienscheu.

Kitzbühel.-Rennen

Nach BILD-Informationen hat die erfolgreiche Moderatorin dem neuen Red Bull-Boss beim legendären Hahnenkamm-Skirennen im Januar in Kitzbühel näher kennengelernt. Red Bull lud zum legendären Charity-Rennen für in Not gerateten Bergbauern. Früher hatte Dietrich Mateschitz die Schirmherrschaft, jetzt sein Sohn.

Victoria Swarovski war dabei -seitdem wird über eine Liebesbeziehung der beiden getuschelt, heißt es. Eine "Bild"-Anfrage ließen beide unbeantwortet.