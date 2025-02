Die Swarovski-Schwestern haben nicht nur funkelnde Kristalle im Blut – sondern auch ein Faible für milliardenschwere Männer!

Während Victoria Swarovski (31) bereits mit Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (32) anbandelt, hat nun auch ihre jüngere Schwester Paulina Swarovski (26) ihr Herz an einen Superreichen verloren. Wie oe24 als erstes berichtete, ist das 1,76 Meter große Model seit Dezember mit Philipp Reimann-Andersen (26) verlobt – einem der Erben des Reimann-Imperiums (u. a. Jacobs Kaffee, Senseo, Dr. Pepper). Der Name Reimann steht für ein Vermögen von rund 35 Milliarden Euro. Philipp entstammt der sechsten Generation der einflussreichen Chemie-Dynastie. Bereits als Achtjähriger war er Multimillionär, nachdem er Anteile an der Kosmetikfirma Coty erhielt.

Swarovski, Red Bull, Reimann – ein neuer Super-Clan?

Victoria und Paulina Swarovski mit Philipp Reimann Andersen und Mark Mateschitz © Babirad ×

Mit den Swarovskis, den Red-Bull-Milliarden und der Reimann-Dynastie entsteht in Europa ein neuer Super-Clan. Gemeinsam bringen diese Familien es auf über 70 Milliarden Euro! Kein Wunder also, dass sich das Quartett regelmäßig bei Formel-1-Rennen, luxuriösen Verlobungspartys oder in Kitzbüheler Edel-Bars trifft.

Eine Doppelhochzeit der beiden Swarovski-Schwestern mit ihren Milliardären scheint ausgeschlossen. Victoria war bereits verheiratet – 2017 gab sie dem Immobilienunternehmer Werner Mürz das Ja-Wort. Doch die Ehe mit dem (nur) Millionär hielt nicht. Jetzt gönnt sie wohl ihrer kleinen Schwester das Rampenlicht.