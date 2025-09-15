"Teenager werden Mütter": Todesdrama um Jungmama Michelle

Wie nun bekannt wurde, hat die junge Frau einen schweren Verlust zu verwinden.

Jungmama Michelle aus Wien ist seit ein paar Staffeln Teil der Darstellerinnen des Quotenhits "Teenager werden Mütter". Sie wurde bereits mit 17 Jahren zum ersten Mal schwanger.

Mittlerweile ist Michelle Mama von drei Kindern. Der Papa der ersten zwei heißt Jovan und sitzt leider zeitweilen im Gefängnis. Kevin, der Papa von Kind Nummer drei hat sich auch schnell verabschiedet.

Überraschend verstorben

Trotzdem blickt Michelle optimistisch in die Zukunft, wünscht sich ein gutes Leben für ihre Kinder. Der familiäre Zusammenhalt dürfte bei Michelle gegeben sein, ihre Mama ist eine große Stütze für die junge Frau. Doch nun muss Michelle mit einem schweren Schicksalsschlag umgehen. Wie ein "TWM"-Insider gegenüber oe24 bestätigte, lebt ihre (Stief-)Schwester Sarah nicht mehr. Die 21-Jährige soll überraschend verstorben sein. Der Insider weiter: "Sie waren wie leibliche Schwestern, sind miteinander aufgewachsen."

Traurige Gewissheit

Zuvor soll die junge Frau abgängig gewesen sein. Eine Suchaktion führte zunächst zu keinem Ergebnis. Ob dieser Schicksalsschlag in der nächsten Staffel von "Teenager werden Mütter" thematisiert wird, ist unklar. Fans und Freunde wünschen den Angehörigen viel Kraft.