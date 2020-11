Test-Chaos: Klaus Eberhartinger doch negativ

Klaus Eberhatinger wurde nun drei Mal negativ auf Corona getestet.

Riesenverwirrung um die Corona-Infektion von Dancing-Stars-Moderator Klaus Eberhartinger: "Ich bin negativ!" Das bestätigte Eberhartinger am Freitag in der Früh gegenüber oe24. Nachdem er zuvor einmal positiv getestet wurde, blieben nun drei Corona-Tests (darunter ein PCR-Test) negativ, so Eberhartinger zu oe24.