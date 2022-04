Frisur Faux-Pas beim Vierbeiner

Besitzerin Sarah war nicht begeistert, als sie Rüden Scout vom Hundescherer abholte. Anfangs habe sie ihn sogar gar nicht wiedererkannt.

Pudelmischling Scout überzeugte davor durch seine flauschige Lockenpracht. Nach dem Besuch beim Hundefriseur ist diese aber leider passé: Komplett geschoren wie ein Schaf im Frühling kauert er vor der Kamera. Scheinbar gefällt auch er sich selbst so nicht sonderlich.

Als Besitzerin Sarah den Friseur zur Rede stellte, schob dieser ihr die Schuld in die Schuhe, sie habe nicht entsprechend kommuniziert was sie wünschte. Sarah gibt aber an den gleichen Schnitt wie beim Mal zuvor ausgewählt zu haben. Da steht wohl Aussage gegen Aussage.