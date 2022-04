Golden-Retriever-Besitzer sind sprachlos

Nur fünf Minuten hatten die Besitzer nicht auf Golden-Retriever-Dame Lexi geachtet, da fanden sie sie plötzlich in einem großen, von mehr als einem Meter hohen Mauern umgebenen Loch wieder.

Unter dem Titel "This is BS right here" veröffentlichte Frauchen das Video auf TikTiok, wo es viral ging.

Der Zwischenfall ereignete sich beim Gassigehen am Echo Mountain im kalifornischen Pasadena. Wie Lexi sich selbst in diese missliche Lage gebracht hat, ist weiterhin ungeklärt, das Video aber dokumentiert eindrücklich die Rettungsaktion, die sich gar nicht so einfach gestaltete. Die Hündin war zwar etwas verwirrt, schien aber durchaus Spaß an der Situation zu haben.