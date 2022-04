Von der Katzenwäsche zum Katzenjammer

Dass des Menschen allerliebster Stubentiger nicht unbedingt ein Freund des kühlen Nasses ist, ist hinlänglich bekannt. Diese Katze aber verabscheut ihr Bad mit Leib und Seele.

Unter dem Titel "Stages of Grief", also Phasen der Trauer, postete der Tierfriseur "Groom and Board" das Video einer schwarzen Katze, die im Laufe des Bades scheinbar ihren ultimativen Alptraum zu durchleben scheint. Ihr Blick direkt in die Kamera klagt des Verrats an.

Maunzt und strampelt sie anfangs noch, untertitelt mit den ersten drei Phasen der Trauer Verleugnung, Wut und Verhandeln, so fügt sie sich scheinbar beim Föhnen ihrem Schicksal: Depression und Akzeptanz.

Das Kommentarforum tobt. Neben verärgerten Tierschützer:innen findet sich auch Galgenhumor: "Sein Therapeut wird davon erfahren", schreibt ein User.