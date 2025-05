Ivana Ho (Essl): Nächster Solo-Auftritt in Monaco

Die Ex-Frau von Szene-Gastronom Martin Ho reist gerade für mehrere Kunden um die Welt und beweist, dass sie nicht auf einen Mann angewiesen ist.

Nach ihrem spektakulären Auftritt am roten Teppich von Cannes sorgt Ivana (Ho) Essl nun auch in Monaco für Gesprächsstoff – dieses Mal allerdings ganz allein. Beim legendären Formel-1-Grand-Prix im Fürstentum zeigte sich das österreichische Model und Society-Aushängeschild erneut von ihrer stilvollen Seite. Sie war wieder der absolute Hingucker.

Jetset und Fashion

Inmitten von Formel-1-Boliden, Champagner und Superyachten präsentierte sich die gebürtige Wienerin in einem figurbetonten Ensemble mit maritimen Akzenten und luxuriösem Schmuck. Ihre Aufnahmen vom Wochenende teilte sie prompt auf Instagram, wo sie mit Einblicken in ihren Jetset-Alltag nicht nur modisch, sondern auch medial punktete: Lunch mit Blick auf den Hafen, ein Backstage-Moment und mehrere Outfitwechsel – alles, wie gewohnt, inszeniert mit Stilbewusstsein.

Keine Spur von Essl

Auffällig: Von Helmut Essl, ihrem langjährigen Ehemann, fehlte auch in Monaco jede Spur. Seit Wochen kursieren in der Society-Szene Gerüchte über eine mögliche Trennung des Paares. In Cannes trat Ivana bereits ohne Begleitung auf, nun bestätigte sie mit ihrem souveränen Solo-Auftritt in Monaco indirekt, was bislang nur getuschelt wurde.

Was bleibt, ist das Bild einer Frau, die ihren eigenen Weg geht – mit Charisma, Couture und klarer Kante. Ob auf dem Red Carpet oder an der Boxengasse: Ivana (Ho) Essl bleibt eine Erscheinung. In Monaco präsentierte Ivana auch gleich ein neues Geschäftsmodell: Ihre Taschenanhänger in Kooperation mit Skergeth werden am 15. Juni gelauncht.