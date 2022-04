Twitter-User behauptet: Unser ESC-Star kann nicht singen

Ein Twitter-Nutzer postete ein Video vom ersten Auftritt des österreichischen Song-Contest-Duos. Seine Kritik ist vernichtend. oe24 fragte nach, was dahinter steckt

"Der erste Liveauftritt von Österreich - und das ist leider meilenweit entfernt von der Studioversion", schreibt ein Twitter-User zur Performance von DJ Lum!x (20) und Sängerin Pia Maria (18). Angesprochen ist dabei aber vor allem Letztere, denn auf dem Video klingt ihre Stimme tatsächlich anders, als in der Studioaufnahme. oe24 hat beim Management der beiden nachgefragt, was dahinter steckt. "Leider gab es vor Ort keinen Techniker. Pia Maria hat sich somit nicht einmal selbst gehört. Das war schon ziemlich unprofessionell von den Veranstaltern", sagt Günther Unger. Noch dazu habe sie an einer Kehlkopfentzündung gelitten.

Der erste Liveauftritt von Österreich - und das ist leider meilenweit von der Studioversion entfernt. Ob wir damit die Topposition, die uns gerade zugeschrieben wird, halten können? ???? #ESC2022 #Eurovision https://t.co/1BtjbH1K7e — Mario Hanousek (@mariohanousek) April 7, 2022

Superstimmung für "Halo"

In Österreich schafften es die beiden mit der ESC-Hymne "Halo" jedenfalls bereits auf Platz eins der Charts. Die technischen Probleme werde man bis zur großen Bühne in Turin schon noch hinbekommen. Bei Pia Maria kommt noch dazu, dass sie noch nie auf einer Bühne dieser Dimension gestanden ist. Da sollte man auch ein bisschen Nachsicht zeigen, wenn nicht gleich alles hundertprozentig perfekt ist. Von der Stimmung in London und Tel Aviv zeigte sich das Duo begeistert: "Alle haben mitgetanzt und mitgesungen, es war unglaublich." Am 9. April haben Pia Maria und Lum!x dann in Amsterdam die Chance, eine noch bessere Performance hinzulegen.