Valerie Pachner wird neue Buhlschaft

Oberösterreicherin soll an der Seite des neuen "Jedermann" Michael Maertens am Domplatz glänzen

Auf Verena Altenberger soll jetzt die 35-jährige Oberösterreicherin Valerie Pachner in der Rolle der Buhlschaft nachfolgen. Das berichten mehrere Medien. Schauspielchefin Bettina Haring habe sie im letzten Jahr ihrer Verantwortung für die Salzburger Festspiele engagiert.

Pachner wird an der Seite des neuen "Jedermann" Michael Maertens zu sehen sein. Sie hat ihre Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar absolviert und war einige Jahre lang auch Ensemblemitglied am Residenztheater in München. 2019 erhielt sie den Schauspielpreis als beste Hauptdarstellerin in Marie Kreutzers Drama "Der Boden unter den Füßen". Somit gibt es 2023 eine komplette Neubesetzung der Hauptrollen des Traditionsstücks.