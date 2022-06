Wolkenbruch: ORF unterbricht ''Starnacht''

Wegen eines Wolkenbruchs musste die Starnacht für 20 Minuten unterbrochen werden.

Comeback. Die „Starnacht am Neusiedler See“ ging Freitagabend zum ersten Mal in Mörbisch über die Bühne. Schlagergrößen wie Maite Kelly, ­Beatrice Egli und Die Seer borgten sich die Seebühne samt Kulisse von der diesjährigen Musicalproduktion der Seefestspiele. Am Samstag ging es in die zweite Runde. Moderatoren und Musiker präsentierten sich topmotiviert, nach der coronabedingten Durststrecke der vergangenen zwei Jahre wieder ein größeres Publikum zu unterhalten.

Freude. Zu lange habe man ein solches Event nicht mehr gesehen – „ich will baden in Menschen“, äußerte Barbara Schöneberger ihren Wunsch. Fast baden ging dann jedoch das Publikum: Wegen eines Wolkenbruchs musste die Starnacht für 20 Minuten unterbrochen werden.

Für Alfons Haider waren die beiden Shows die letzten. Der Publikumsliebling verabschiedete sich zwar von der „Starnacht“, dafür bekommt er im Herbst eine neue Musical-Sendung im ORF.