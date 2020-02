Hollywood-Star in Wien: Ist SIE geheimer Opernball-Gast?

Ertappt! Hollywoodstar Kristen Bell ("Bad Moms", "Veronica Mars") hält sich derzeit in Wien auf.

Bell flaniert durch Wien

Zusammen mit Kolleginnen und Freunden lässt es sich die Aktrice richtig gut gehen, hat Spaß in der Stadt. In ihrer Insta-Story sehen wir die 39-jährige Blondine am Naschmarkt flanieren, in einem Restaurant in exklusiver Runde dinieren und im Hotelzimmer Faxen machen.

Opernball-Aufputz?

Ein Rundum-Wohlfühl-Trip also. Ob es auch noch glamouröser wird? Es geht ein Gerücht um, dass Bell samt Entourage vielleicht für den Opernball angereist sein könnte und die Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit zu ehren. Ob sie in einer Loge Platz nehmen wird, wissen wir spätestens am Tag des Balles.