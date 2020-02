Immer noch kein Stargast: Lugner sagt Pressekonferenz ab

Richard Lugner steht für den Wiener Opernball am 20. Februar weiterhin ohne Gast da. Die als Ersatzbegleitung nach der Absage der Skilegende Lindsey Vonn vorgesehene Amerikanerin hat den Vertrag jedenfalls noch nicht unterschrieben. "Es ist wirklich mühsam", meinte der Baumeister gegenüber der APA.



Von der erwarteten Zusage am Mittwoch war dann aber wenige Stunden später nicht mehr die Rede. Denn die Unterschrift fehlte noch immer. Die geplante Pressekonferenz am Donnerstag wurde daraufhin kurzerhand am Mittwochnachmittag wieder abgesagt. Falls es bis zum Wochenende zu keiner Einigung kommt, will Lugner auf einen von zwei Ersatzgästen zurückgreifen.