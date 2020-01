Noch am Mittwoch präsentierte Richard Lugner Lindsey Vonn als seinen Stargast für den Opernball. Freudestrahlend schwärmte er von der "Linzi" - wie er sie nennt. Nur zwei Tage später schäumt Mörtel vor Wut. Die ehemalige Ski-Queen schwingt nämlich ab. Auf Twitter verkündete sie ihr Opernball-Aus. "Hey Leute, ich will euch nur wissen lassen, dass ich nicht auf den Opernball gehen werde. Ich hatte eine großartige Zeit in Österreich letzte Woche und freue mich auf meinen nächsten Besuch", so das ehemalige Ski-Ass.

hey guys, just wanted to let you know I won’t be attending the Vienna Opera. Had an amazing time in Austria last week and looking forward to my next visit. Bis gleich!