Lugner: Mut(t)i in Wien gelandet

Luxus. Ein Linienflug kam für Richard Lugners (87) Stargast Ornella Muti (64) nicht infrage. Sie wollte per Privatjet in Wien landen. Und da ­Mörtel den Leerflug von Wien nach Italien ohnehin berappen musste, entschloss er sich kurzerhand, mitzufliegen und Muti höchstpersönlich zu begrüßen. Gemeinsam ging es dann am Nachmittag wieder zurück nach Wien, wo sie nun gelandet sind.

Sparschiene. Was die Kosten angeht, soll sich Muti bereit erklärt haben, die Gebühren für den von ihr gewünschten „exklusiven Shuttle-Service“ sowie den Aufenthalt in der VIP-Lounge am Flughafen selbst zu bezahlen. Ein Schnäppchen für Lugner ...

Stress. Morgen präsentiert Mörtel seinen Gast bei der traditionellen Pressekonferenz und der anschließenden Autogrammstunde erstmals der Öffentlichkeit.