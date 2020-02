Maria Großbauer sagte vielleicht zum Abschied leise Servus, aber anderweitig war sie ganz und gar nicht leise.

Saxo-Duett

Großbauer verabschiedete sich musikalisch: Die studierte Saxofonistin spielte im Duett gemeinsam mit Nils Landgren (Posaune) und der Bernd Fröhlich Bigband im großen Saal in der Wiener Staatsoper einen Abschieds-Song - gekleidet in einen Damen-Frack. "Mit dem berühmten Duke-Ellington-Jazzstandard 'In a Sentimental Mood' sage ich musikalisch Danke und Auf Wiedersehen", so die Organisatorin.

Wagte wildes Tänzchen: Maria Großbauer

Auch tänzerisch gab die scheidende Organisatorin noch einmal alles - sie bewegte sich ausgelassen zu wilden Klängen, hatte sichtlich Spaß an ihrer Tanzeinlage.

Das schönste Opernball-Kleid: Wählen Sie jetzt mit!

