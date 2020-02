Mucha vs. Großbauer: Society-Eklat um Opernball

"Mit mir nicht“, schreibt Verleger Christian Mucha (66) wütend auf Facebook. Seine Gattin Ekaterina Mucha habe eine Opernball-Robe von In Or Near zur Verfügung gestellt bekommen und hätte diese gratis behalten dürfen. „Bei der Probe teilte uns die Designerin mit, dass der Stoff des Kleides nun doch – entgegen unserer Vereinbarung – zu berappen sei.“ Für den Werbewert, den seine Ehefrau den Couturiers bringt, sehe er das nicht ein, also sagte er die Kooperation ab. Ein neuer Designer musste her. Wer das nun sein wird, verriet Mucha noch nicht.

Doch der Streit ums Kleid war für die meisten ohnehin weit weniger interessant, als die Dinge, die der Verleger über Opernball-Chefin Maria Großbauer zu sagen hatte.

"Als Großbauer von der mächtigen Raika-Partie zur Desirée-Treichl-Stürgkh-Nachfolgerin gekürt wurde, ging ein lauter Schrei des Entsetzens durch die sogenannte Hautevolee... nun freut sich bekanntlich keiner, wenn dein Nachfolger 2 Klassen unter dir vom Standing, der Bekanntheit oder dem Renommee rangiert", schreibt Mucha.

Vor zwei Jahren erhielt Großbauer den "Gastgeber des Jahres" von Muchas Mediengruppe. Heute nennt Mucha dies eine "fatale Idee". Der Plan dahinter sei gewesen, dass die Muchas noch last-minute zu einer Opernball-Loge kommen würden. "Großbauer sagte schnell und begeistert zu", erinnert er sich, als die Opernball-Chefin damals von der Auszeichnung erfuhr. Und auch der Logenplan von Mucha schien aufzugehen: "Bei einem Treffen im Plachutta zum Mittagessen mit Katja und mir fragte ich sie, wo sie die Loge denn urplötzlich herzaubern wolle, wenn es seit Monaten angeblich keine mehr gäbe?" Und weiter: "Großbauer grinste und meinte wörtlich: 'Es gibt immer noch eine Loge..."

Und wirklich netter werden seine Worte auch nicht mehr. "Um die Frau zu beschreiben, fallen mir ein paar Details ein: Sie ist telefonisch praktisch unerreichbar. SMS werden nicht bis spät beantwortet. Zu Terminen erscheint sie gerne zu spät." Und dann holt er noch einmal richtig aus: "So ähnlich stell ich mir die Kommunikation mit Kim Kardashian, Hillary Clinton oder Anna Netrebko vor – und irgendwo zwischen denen sieht sie sich wohl selber..."

Na bumm. Der Opernball scheint heuer einfach nicht zur Ruhe zu kommen. Nach dem Chaos um Richard Lugners Stargast braut sich nun der nächste Skandal zusammen - und der zieht ausgerechnet die Ballchefin selbst hinein.