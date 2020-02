„Es ist auch ein gesunder Chinese am Tanzparkett“, sagte ORF-Moderator Christoph Wagner-Trenkwitz bei der Über­tragung der Opernball -­Eröffnung. „Mehr als geschmacklos“ findet das Rechtsanwalt Georg Zanger. „Man gibt eh schon ständig den Chinesen die Schuld an Corona. So etwas schürt weitere Vorurteile.“

Beschwerde: ORF- Gesetz mit Gag verletzt

Zanger brachte bei der Rundfunk- und Telekom- Regulierungsbehörde Komm Austria eine Individualbeschwerde ein. „Die Äußerung ist für alle chinesischen Menschen beleidigend und herabsetzend“, heißt es in dem Dokument. Das ORF-Gesetz sei damit verletzt worden.

200 Chinesen unterstützen die Beschwerde. „Die Community ist wirklich in Aufruhr“, so Zanger zu ­ÖSTERREICH, der selbst mit einer Chinesin zusammenlebt und immer wieder Chinesen vertritt.

Der ORF war zu einer Stellungnahme nicht erreichbar.