ÖVP-Minister als 'Logen-Kaiser'

Wien. 23.600 Euro. Exklusive Eintrittskarten und Schampus-Kulinarik. Das kostet eine Rangloge am Ball. ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hätten das Geld sparen können. In der Kanzlerloge ist heuer nämlich genug Platz. Kanzler Sebastian Kurz lässt den Ball aus. Er ist in Brüssel. EU-Budget-Verhandlungen. In der geräumigen Kanzlerloge sitzen deshalb Europaministerin Karoline Edtstadler und Außenminister Alexander Schallenberg. Schallenberg bringt seine Amtskollegen aus der Schweiz und Liechtenstein. Edtstadler den Vizepräsidenten der EU-Kommission.

„Tradition“. Blümel hat als Gäste Günther Helm eingeladen, Österreicher und Chef der deutschen Drogeriekette Müller, sowie den Wiener-Börse-CEO Christoph Boschan. Selbstverständlich gehen die Ball-Karten und Getränke auf die Kostenstelle des Finanzministeriums.

Auf die ÖSTERREICH-Frage, weshalb man aus Spargründen nicht in die Kanzlerloge übersiedelt sei, heißt es aus dem Finanzministerium:

Erstens sei die definitive Kanzlerabsage spät passiert, erst Anfang Februar. Logen werden aber früher bestellt.

Auch ist es seit Jahrzehnten Usus, dass Regierungsmitglieder zusätzlich Logen für ihre Gäste haben.

Einladung. Nicht verrechnet werden am Ball lediglich die große Loge des Bundespräsidenten sowie jene des Kanzlers. ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat ebenfalls eine eigene Rangloge. Sie hat heuer die deutsche Digital-Staatsministerin Dorothee Bär geladen.

Weiters eigene Logen haben Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer, Wiener-Wirtschaftskammer-Boss Walter Ruck, NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Insgesamt gibt es heuer also sieben „Politiker-Logen“. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler (siehe unten) lässt den Ball aus. HC Strache, sein Vorgänger als Vizekanzler, gab 2019 am Ball 26.848 Euro aus: 23.600 für die Loge, 2.848 Euro für Karten und Bewirtung der Minister aus Serbien und Ungarn.

Grüne Staatssekretärin ohne Loge und kein Gast

Vizekanzler Kogler geht ­definitiv nicht, ihn vertritt Staatssekretärin Lunacek.

Neuer Stil. Die grüne Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek wird die Eröffnung des Staatsballs in der Mittel­loge verbringen, ebenso wie ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Danach will Lunacek aber ohne fixen Logentisch einfach durch die Opern schlendern, das Gespräch mit Künstlern suchen. Ihre Lebensgefährtin kommt nicht mit auf den Ball, heißt es, der sei der Abend einfach zu stressig. Sie als Kulturstaatssekretärin müsse aber. Nicht aufschlagen am Ball wird Vizekanzler Werner Kogler: „Komme definitiv nicht.“ Ebenso wie die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler, Justizministerin Alma Zadic und Gesundheitsminister Rudi Anschober.

Der große ÖSTERREICH-Logenplan

