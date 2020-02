Hochpreisig. Mehr als 20.000 Euro müssen die gut betuchten Gäste oder Unternehmen für eine Loge am Opernball hinblättern. Was sie aber nicht davon abhält, schon seit Jahren ihre Stamm-Logen vorzureservieren. Richard Lugner ist seit der Ball-Regentschaft von Desirée Treichl-Stürgkh immer im 2. Rang links in Loge 13 zu finden. Und auch die Regierungsmitglieder haben fast immer dieselben Logen – nur mit unterschiedlichen MinisterInnen, die darin Platz nehmen.

Elitär. Was hinter den geschlossenen Logentüren an Business-Deals und Polit-Pakten geschlossen wird, zeigt sich für die Öffentlichkeit meist erst im Nachhinein.

ÖSTERREICH-Logenplan: Hier netzwerken die VIPs

1 – Kanzler-Loge übernimmt Edtstadler

In Abwesenheit des Kanzlers werden Karoline Edtstadler und Alexander Schallenberg die Loge besetzen.

2 – Finanzminister Gernot Blümel

Blümel heißt in seiner Loge den deutschen Müller-Chef Günther Helm und Börse-CEO Christoph Boschan willkommen.

3 – Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck

In ihrer Loge wird die deutsche Ministerin Dorothee Bär sitzen.

4 – Wien-Bürgermeister Michael Ludwig

Es ist der zweite Opernball für den Landeschef der Bundeshauptstadt.

5 – WKW-Präsident Walter Ruck

Der Wiener Wirtschaftskammerchef empfängt seine Gäste.

6 – John-Harris-Boss Ernst Minar

Der Unternehmer teilt sich die Loge mit Society-Journalist Dominic Heinzl.

7 – Casinos Austria mit Ehrengästen

Die Casinos freuen sich über Karel Komárek, Nils Landgren und Alexandra Meissnitzer.

8 – Künstlerloge mit Dominique Meyer

Hier verfolgt der Staatsoperndirektor das Geschehen.

9 – Mittelloge mit Politik und TV

Bevor der ORF die Loge als Interview-Lounge nutzt, nimmt die Bundesregierung Platz.

10 – Richard Lugner und Ornella Mutti

Mörtels Clan mit Tochter Jacqueline und Freundin "Zebra" trifft auf die Italo-Diva.

11 – Immo-Tycoon Klemens Hallmann und Stars

Die glamouröseste Loge mit den Models Barbara Meier und Franziska Knuppe sowie TV-Star Sylvie Meis und vielen weiteren Top-Gästen.

12 – Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Die Niederösterreich-Loge wird auch heuer wieder zahlreiche Gäste beherbergen.

13 – Immobilien mit Glamour-Faktor

Der Unternehmer Thomas Hopfgartner soll Milliardärin Ingrid Flick und Wörthersee-Star Otto Retzer in der Loge begrüßen.

14 – Nadja Swarovski und hochkarätige Gäste

Die Unternehmerin freut sich heuer über den Besuch von Topmodel Rebecca Mir.

15 – Wirtschafkammer-Chef Haral Mahrer

Netzwerken wird in dieser Loge groß geschrieben.

16 – Opernball-Chefin Maria Großbauer

Zum letzten Mal wird Großbauer den Ball als Chefin von hier aus mitverfolgen.

17 – Siemens-Chef Wolfgang Hesoun

Als Staatsopern-Donatoren sind der Unternehmer und seine Frau auch Stammgäste am Opernball.

18 – Agrana-Boss mit Diva Birgit Sarata

Johann Marihart begrüßt wie jedes Jahr Grande Dame Birgit Sarata.

19 – Bundespräsident Van der Bellen

Das Staatsoberhaupt kommt mit Gattin Doris Schmidhauer und Polit-Gästen.

20 – Mucha mit Philoro-CEO

Der Verleger nimmt heuer in einer Bühnenloge Platz.