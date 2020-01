Opernball der Emotionen

Der diesjährige Opernball (20. Februar) steht ganz unter dem Motto „Königin der Nacht“, und so werden bei der Eröffnung auch erstmals zwei Frauen miteinander tanzen, was vor allem Baumeister ­Richard Lugner (87) ein Dorn im Auge ist. Vielleicht regt er sich darüber aber auch nur auf, um von seinem Star-Gast abzulenken. Die Agentur, bei der Mörtel seine bisherigen Hollywood-Gäste bezog, hat nur noch eine Schauspielerin im Angebot: Meg Ryan. Ob sie tatsächlich zum Ball der Bälle kommt, wird der Baulöwe am 29. Jänner bekannt geben. Für Staatsopern-Direktor Dominique Meyer wird es heuer der letzte Ball sein. Bereits bei der Pressekonferenz gab es emotionale Momente.

Politiker netzwerken in den Logen

Auch Sebastian Kurz wird heuer wieder mit hochkarätigen Gästen zum Ball kommen. Welche das sein werden, wollte er ebenfalls noch nicht verraten.