Tanzt Cher mit Mörtel am Opernball?

Das Rätsel um Richard Lugners (86) weibliche Begleitung ist gelöst. „Rehlein Moni (32) wird ihn heuer zum Ball der Bälle begleiten, doch, was die Fans viel mehr interessiert, ist, welcher Star-Gast heuer in der Loge des Baumeisters Platz nehmen wird.

Im Talk mit ÖSTERREICH verriet Mörtel vor einigen Wochen, dass die Villa seines Wunsch-Stars abgebrannt in Los Angeles dem großen Brand zum Opfer fiel und er daher Probleme habe, die Verträge mit diesem in trockene Tücher zu legen.

Mehrere Indizien sprechen für Superstar Cher

Weiters verriet er, dass er nun sogar mit der ehemaligen Künstleragentur von Herzogin Meghan ­verhandeln musste. Diese heißt Kruger Cowne. Durchforstet man deren Homepage, so findet man Stars wie Goldie Hawn (war bereits Lugners Star-Gast), Elle MacPherson, Meg Ryan oder Cher. Wobei Letztere am wahrscheinlichsten scheint, da auch die Info mit der abgebrannten Villa auf sie passen würde.

Auch der Tour-Plan der Pop-Diva spricht nicht gegen einen Aufenthalt beim Opernball, denn Cher spielt am 14. Februar in Indianapolis und dann erst wieder am 13. März in Las Vegas. Sie hätte also am 28. Februar laut Kalender nichts Besseres vor.