Van der Bellen sorgt mit diesem Bild für Lacher

Es muss nicht immer alles todernst sein - schon gar nicht am Opernball. Das weiß auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der postete auf Instagram verschiedene Fotos vor seiner Ankunft in der Wiener Staatsoper. Die zeigen das Staatsoberhaupt nicht nur ganz klassisch im Frack, sondern auch ganz locker. Denn im Vorfeld des so prestigeträchtigen Staatsballes las der Bundespräsident einfach mal im "Lustigen Taschenbuch". Ob er sich von Donald Duck und Co. inspirieren ließ, wissen wir nicht.

Die User feiern Van der Bellen dafür. "Van der Bellen ist einfach so sympathisch. Es kommt mir so vor als würde ich ihn gut kennen", schreibt einer. "Eine kurze Story über Daisy und Donald dann gehts ab in die Oper. Herrlich!", schreibt ein anderer.