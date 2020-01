Wen soll Lugner jetzt mit zum Opernball nehmen?

Und da ist es passiert. Weniger als eine Woche vor dem Ball der Bälle steht Richard Lugner ohne Stargast da. Ski-Queen Lindsey Vonn hat ihm am Freitag auf Twitter abgesagt. "Hey Leute, ich will euch nur wissen lassen, dass ich nicht auf den Opernball gehen werde. ICh hatte eine großartige Zeit in Österreich letzte Woche und freue mich auf meinen nächsten Besuch", so das ehemalige Ski-Ass.

hey guys, just wanted to let you know I won’t be attending the Vienna Opera. Had an amazing time in Austria last week and looking forward to my next visit. Bis gleich!