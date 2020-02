"Zebra" ist jetzt Lugners Ball-Star

Freude. Auch wenn Richard Lugner (87) zurzeit andere Sorgen hat – sein Streichelzoo ist dem Baumeister immer wichtig. Und auch seine private Begleitung zum diesjährigen Opernball. Tagelang zögerte er die Entscheidung heraus. Gestern bestätigte Mörtel dann endlich, dass Favoritin Karin „Zebra“ Karrer das Rennen gemacht hat. „Zebra ist Fixstarterin für den Opernball, auch wenn sie im Skifahren nicht so gut ist“, so Lugner zu ÖSTERREICH.

Kämpferisch. Was seinen Stargast Lindsey Vonn angeht, zeigt sich Lugner aber weiterhin kämpferisch. Ihre lapidare Absage will der Baumeister nicht einfach so hinnehmen. Er hofft noch immer auf Einigung. Am Zug sind derzeit die Anwälte von Lugner und Vonn. Mehr darf Mörtel dazu nicht sagen. „Ich habe ein Schweigegebot“, so Mörtel. Es bleibt also spannend.