Aufstand in Lugners "Streichelzoo"

Richard Lugner hat Daniela Kennedy alias "Babyelefant" von seiner Modenschau ausgeladen, weil sie "zu dick" ist

"Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll. Ich war gebucht für eine Modenschau von Richard Lugner im Mai bei Miss Moda. Heute hat er mir geschrieben, die Firma hätte keine Mode für mich. Ich habe aber schon oft dort eingekauft und die Mode passt mir genau. Welchen Grund haben die? Meine Freunde sagen, das ist Mobbing", schreibt Richard Lugners (89) "Babyelefant" Daniela Kennedy auf Instagram und löst damit eine Riesendiskussion im Streichelzoo aus.

Lugner: "Daniela ist nicht gerade die schlankeste"

Der Baumeister selbst ist genervt vom Zickenkrieg im Streichelzoo. "Das ging bis Mitternacht hin und her. Daniela ist aber halt nicht die schlankeste. Miss Moda hat einfach keine Kleider in Elefantengröße", bergründet "Mörtel" die Absage. "Wow, ist das diskriminierend", beschwert sich Daniela. Sie habe Kleidergröße 40 und keine Übergröße. "Sonja und Lydia sind auch nicht dünn und dürfen mitlaufen." Statt Daniela, habe man jetzt Bahati alias "Kolibri" für die Fashion-Show ausgewählt. "In meinem Streichelzoo herrscht immer wieder so ein Aufstand", sagt der Baulöwe schmunzelnd. Mittlerweile hat Kennedy ihr Posting gelöscht. Der Streit sei aber noch nicht beendet.

Dieses Kleid habe Daniela bei Miss Moda in der Lugner City gekauft