Diese Woche wäre Staats-Ball über die Bühne gegangen – wegen Corona abgesagt.

Gäbe es Corona nicht, wäre diese Woche die Wiener Staatsoper der Nabel der kulturellen Welt. Am 11. Februar (Donnerstag) hätte der Opernball stattfinden sollen, mit 5.000 Gästen in der Oper und Millionen Zusehern weltweit vor den TV-Geräten.Vieles wäre anders gewesen unter dem neuen Direktor Bogdan Roscic.Die legendäre Ball-Organisatorin Elisabeth Gürtler – Ball-Lady von 1999 bis 2007 – zweifelt bereits jetzt an einem Comeback im kommenden Jahr.