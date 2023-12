Pocher stichelt: Verhalten von Amira "albern"

Im Sommer gaben Amira (31) und Oliver Pocher (45) ihre Trennung bekannt. Seither schießt der 45-jährige Comedian öffentlich gegen seine Noch-Ehefrau.

Bei der TV-Gala "Ein Herz für Kinder" trafen Oliver Pocher und Amira vergangenes Wochenende erstmals wieder öffentlich aufeinander. Moderator Johannes B. Kerner (59) bat die beiden sogar gemeinsam vor die Kamera. Für Olli sei das kein Problem – er sei "total tiefenentspannt". Doch seiner Meinung nach war das Verhalten von Amira "albern", so der 45-Jährige.

Nur ein paar Stunden zuvor habe sich die Patchwork-Familie in Köln gesehen. Daher könne der Comedian es nicht nachvollziehen, dass die TV-Moderatorin dann nicht gemeinsam mit ihm über den roten Teppich gehen wollte.

"Dann reagiere ich doch ein bisschen souveräner"

"Wir haben uns ja praktisch noch um neun Uhr gesehen und auch am Tag davor. Und dann finde ich das relativ albern, wenn man es nicht schafft zu sagen: 'Und zu dritt ein Foto? Nein! Will ich nicht machen.' Ich denk' immer so: Warum denn nicht? Mach doch ein Foto zusammen. Ist doch total egal. Damit würde sie so viel Druck aus der Veranstaltung nehmen", so Oliver Pocher und ärgert sich: "Wenn ich dahingehe und meine zukünftige Ex-Frau ist da, dann weiß ich doch, was mich erwartet und dann reagiere ich doch ein bisschen souveräner."

Der Comedian ist der Meinung, dass seine Noch-Ehefrau ihm bei der Veranstaltung eins auswischen wollte, indem sie mit der Tochter von Boris Becker (56) zum Event erschien. "Nach dem Motto Haha ...", so Oliver Pocher.

Den Podcast "Die Pochers – frisch recycelt" nutzt Oliver Pocher gemeinsam mit einer ersten Frau, Sandy Meyer-Wölden (40), um regelmäßig ein Update über die Beziehung zu Amira zu geben.