× Pochers im TV wieder vereint

Seit Wochen halten Oliver Pocher (45) und seine Amira (31 mit ihrer Trennung alle in Atem. Jetzt hat sie Moderator Johannes B. Kerner (59) im TV wieder vereint Bei der Spenden-Gala „Ein Herz für Kinder“ die am Samstag in Berlin vor 2,79 Millionen deutschen TV-Zusehern über 21 Millionen Euro einspielte „zog“ er sie wieder gemeinsam vor die Kamera. Sie saßen neben Stars wie „Let's Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova, Sophia Thomalla oder Tennis-Champ Alexander Zverev in verschiedenen Reihen am Spendentelefon. Kerner zog die zwei aber rechts und links an seinen Händen vor die Kamera und bat sie, abwechselnd die Spendenhotline vorzulesen: Er die Vorwahl 01802, sie die Nummer 10 10 10. Die getrennt lebenden Pochers kamen dem Wunsch etwas überrumpelt und verwirrt nach. Der Comedian trug jedoch gleich die ganze Nummer vor. Amira stichelte darauf: „Das war klar.“ Im Abgang sagte Oliver Pocher etwas verdutzt: „Das war's schon? Können wir jetzt wieder heiraten, oder was?“ Kerner wollte sich dem Beziehungschaos allerdings nicht anschließen: „Das klärt ihr beiden unter euch!“, verkündete er und schickte die beiden wieder auf ihre Plätze.

Zuvor zog man schon am Red Carpet, wo man natürlich getrennt kam, alle Blicke auf sich: Amira macht den Anfang, tanze solo in einer schwarzen, eleganten Bauchfreien Traumrobe an. „Mir geht es sehr gut, ich wärme hier den Teppich schon mal auf“ Rund 30 Minuten später tauchte dann auch Oli auf. Blitz-vergnügt und seine erste Ehefrau Sandy, die extra aus ihrer Wahl-Heimat Miami anjettete, am Arm. Ganz Gentleman reichte er ich die Robe und scherzte, auf den „Elefant im Raum“ angesprochen über das Outfit von Amira: „Also sie trägt heute ja bauchfrei, aber so fett ist Amira nun auch nicht.“ Das Aufeinandertreffen , dem übrigens schon vor zwei Tagen ein gemeinsamer Besuch bei einer Weihnachtsfeier voranging, nahm er locker: „Für mich ist das kein Problem, dass wir alle hier sind. Wir haben ja auch zwei gemeinsame Kinder und Berührungspunkte. Man sieht ja auch mit Sandy und mir nach allem, was war, dass man gemeinsam hier stehen kann.“